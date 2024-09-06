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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • WCN (6)
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1863 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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