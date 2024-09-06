Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 27 - 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1863 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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