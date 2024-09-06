Орт (18 грошей) 1651 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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