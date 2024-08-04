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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1651 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1651 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1651 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3648 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.

Сохранность
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  • Künker (1)
Польша Дукат 1651 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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