Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652". Номинал "21" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком CG. Номинал "21". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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