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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652". Номинал "21" (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Номинал "21"

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" Номинал "21" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" Номинал "21" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком CG. Номинал "21". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3654 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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