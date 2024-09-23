Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
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