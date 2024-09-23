Орт (18 грошей) 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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