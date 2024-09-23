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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5240 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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