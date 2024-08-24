Донатив 2 дуката 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5200 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.

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