Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 2 дуката 1651 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 2 дуката 1651 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5200 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
4275 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 2 дуката 1651 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
5100 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1651 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1651 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск