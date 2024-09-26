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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 8 дукатов
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе

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Польша 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 дукатов 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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