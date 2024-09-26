Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 8 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе
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