Донатив 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком H. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Spink UK за 20000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.

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