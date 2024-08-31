Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком H. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Spink UK за 20000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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