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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком H. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Spink UK за 20000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.

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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
14392 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
16391 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 3 дуката без года (1649-1668) H "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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