Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 9,52 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
57962 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
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