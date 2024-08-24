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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1651 на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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