Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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