Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,4 гр
- Диаметр 34 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
39608 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Где продать?
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