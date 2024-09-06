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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,4 гр
  • Диаметр 34 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
24383 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
39608 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 3 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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