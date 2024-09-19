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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11178 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
42842 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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