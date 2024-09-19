Донатив 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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