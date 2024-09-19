Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 2 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11178 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
42842 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Где продать?
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