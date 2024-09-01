Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе H.D. Rauch за 70000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2020.

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