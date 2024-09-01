Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 20,32 гр
- Диаметр 40 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 6 дукатов
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе H.D. Rauch за 70000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
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