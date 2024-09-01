Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 20,32 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 6 дукатов
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе H.D. Rauch за 70000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
Польша 6 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Rauch - July 3, 2020
Продавец Rauch
Дата 3 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1649 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 6 дукатов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск