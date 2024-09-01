Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1651 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2870 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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