Дукат 1651 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 245000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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