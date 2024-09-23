Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1651 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 22 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 245000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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