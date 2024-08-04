Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг". Клипа (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Клипа. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность UNC (2) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)