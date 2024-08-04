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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг". Клипа (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,32 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Клипа. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
48256 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
93262 $
Цена в валюте аукциона 260000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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