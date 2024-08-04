Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг". Клипа (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Клипа
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,32 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Клипа. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
48256 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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