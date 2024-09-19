Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1653 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
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- Stary Sklep (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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