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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1653 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (4)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Круглый герб" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1653 "Круглый герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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