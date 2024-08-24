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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1653 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1653 AT Портрет в короне
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1653 MW Портрет в венке
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1653 GR Гданьск
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Дукат 1653 HIL Торунь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1653 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1653 MW
Средняя цена 360 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1653 MW MW раздельно
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1653 AT Круглый герб
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1653 AT Прямой герб
Средняя цена 370 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1653 HIL Торунь
Средняя цена 880 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1653 GR Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1653 GR Гданьск Односторонний оттиск реверса
Средняя цена 350 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1653 Литва
Средняя цена 35 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Денарий 1653
Средняя цена 910 $
Продажи
0 6

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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