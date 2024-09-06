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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1653 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1653 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1653 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1653 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
9252 $
Цена в валюте аукциона 36500 PLN
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
3365 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе CNG - January 14, 2020
Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - October 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1653 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1653 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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