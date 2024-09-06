Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1653 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1653 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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