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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1653 года MW. MW раздельно (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: MW раздельно

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года MW MW раздельно - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года MW MW раздельно - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года со знаком MW. MW раздельно. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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