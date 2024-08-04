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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1653 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1653 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1653 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1653 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе

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Польша Дукат 1653 HIL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1653 HIL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1653 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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