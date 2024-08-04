Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1653 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1653 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе
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