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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1653 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1653 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1653 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1653 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 19 июня 2020.

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Польша Дукат 1653 MW "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1653 MW "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
21405 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
5058 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша Дукат 1653 MW "Портрет в венке" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1653 MW "Портрет в венке" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1653 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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