Орт (18 грошей) 1653 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3950 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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