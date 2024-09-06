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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1653 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3950 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1653 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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