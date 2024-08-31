Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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