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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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