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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1653 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1653 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1653 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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