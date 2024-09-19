Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1653 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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