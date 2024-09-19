Орт (18 грошей) 1653 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность UNC (5) AU (8) XF (15) VF (17) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (3) AU58 (1) AU55 (6) XF40 (4) VF30 (1) F15 (1) Сервис PCGS (8) NGC (9)

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