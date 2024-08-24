Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск". Односторонний оттиск реверса (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Односторонний оттиск реверса
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1653 года "Гданьск" со знаком GR. Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
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- GGN (1)
- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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