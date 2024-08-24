Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск". Односторонний оттиск реверса (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1653 года "Гданьск" со знаком GR. Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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