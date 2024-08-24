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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск". Односторонний оттиск реверса (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1653 года GR "Гданьск" Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1653 года "Гданьск" со знаком GR. Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша Двугрош (2 гроша) 1653 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1653 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1653 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1653 GR "Гданьск" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
******
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