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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1653 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1653 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1653 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1653 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Coins.ee за 255 EUR. Торги состоялись 2 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 38 PLN
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1653 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1653 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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