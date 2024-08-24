Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1653 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1653
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1653 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Coins.ee за 255 EUR. Торги состоялись 2 января 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 октября 2023
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Дата 1 октября 2023
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