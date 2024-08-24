Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шеляг Яна II Казимира - Польша
Шеляг 1652
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 R8 0 0
Шеляг 1666Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1666 R1, R2, R3 0 27
Шеляг 1657-1658Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1657 R1 0 361658 R1 0 50
Шеляг 1657Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1657 R7 0 30
Шеляг 1666-1668Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1666 R1 0 531668 R2 0 20
Шеляг 1652-1661Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 -, R, R2, R3, R6 0 2371653 R 0 701654 R8 0 41661 R8 0 47
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