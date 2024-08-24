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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шеляг Яна II Казимира - Польша

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Шеляг 1652

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 R8 0 0
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Шеляг 1666

Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1666 R1, R2, R3 0 27
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Шеляг 1657-1658

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1657 R1 0 361658 R1 0 50
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Шеляг 1657

Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1657 R7 0 30
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Шеляг 1666-1668

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1666 R1 0 531668 R2 0 20
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Шеляг 1652-1661

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 -, R, R2, R3, R6 0 2371653 R 0 701654 R8 0 41661 R8 0 47
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