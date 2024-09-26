Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (237)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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