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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (237)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1652 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1652 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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