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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1652 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 дукатов 1652
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов 1652 AT
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1652 MW
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 дуката 1652 AT
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Дукат 1652 AT Портрет в короне
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1652 MW Портрет в венке
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1652 GR Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1652 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1652 AT
Средняя цена 51000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1652 GR Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера 1652 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1652 MW
Средняя цена 320 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1652 CG
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1652 AT Круглый герб
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1652 AT Прямой герб
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1652 GR Гданьск
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1652 Литва
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1652 Литва
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1652 MW
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1652 GR Гданьск
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полторак 1652 Литва Надпись "06"
Средняя цена 950 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Полторак 1652 Литва Надпись "60"
Средняя цена 420 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1652 Литва
Средняя цена 220 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
Шеляг 1652
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1652 Литва
Средняя цена 30 $
Продажи
0 237
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1652 Литва
Средняя цена 260 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Денарий 1652
Средняя цена 620 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1652 CG Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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