Орт (18 грошей) 1652 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.

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