Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1652 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1652 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск