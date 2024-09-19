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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1652 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
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Для продажи Орт (18 грошей) 1652 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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