Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1652 года "Литва". Надпись "60" (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Надпись "60"
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,09 гр
- Диаметр 18 - 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1652 года "Литва". Надпись "60". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2516 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
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