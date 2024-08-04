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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1652 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1652 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1652 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
38166 $
Цена в валюте аукциона 145000 PLN
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
27588 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1652 MW "Портрет в венке" на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Дукат 1652 MW "Портрет в венке" на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1652 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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