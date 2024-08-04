Дукат 1652 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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