Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1652 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
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