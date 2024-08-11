Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1652 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,40 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 5 дукатов
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 330000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
Где продать?
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