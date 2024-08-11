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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1652 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 5 дукатов 1652 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 5 дукатов 1652 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,40 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 330000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша 5 дукатов 1652 AT на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 дукатов 1652 AT на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность F
Цена
93243 $
Цена в валюте аукциона 370000 PLN
Польша 5 дукатов 1652 AT на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 5 дукатов 1652 AT на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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