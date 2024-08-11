5 дукатов 1652 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 330000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность F (2)