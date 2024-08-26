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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1652 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1762 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
4360 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1199 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1652 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1652 "Круглый герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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