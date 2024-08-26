Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1652 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1762 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
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- MARCINIAK (2)
- Numimarket (1)
- Rzeszowski DA (1)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
4360 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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