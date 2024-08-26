Орт (18 грошей) 1652 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1762 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

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