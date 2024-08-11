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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1652 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Денарий 1652 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Денарий 1652 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Денарий
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1652 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Денарий 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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