Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1652 года (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1652 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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