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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Денарий Яна II Казимира - Польша

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Денарий 1652-1653

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 R7 0 11653 R7 0 6
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