Орт (18 грошей) 1652 года CG "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

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