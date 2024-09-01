Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1652 года CG "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
7980 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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