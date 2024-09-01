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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1652 года CG "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года CG "Тип 1651-1652" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года CG "Тип 1651-1652" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 28,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
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  • WCN (2)
Польша Орт (18 грошей) 1652 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
7980 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
7032 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1652 CG на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1652 CG на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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