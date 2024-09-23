Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1652 года AT "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
30881 $
Цена в валюте аукциона 152500 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 1 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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