2 дуката 1652 года AT "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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