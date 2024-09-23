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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1652 года AT "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1652 года AT "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1652 года AT "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1652 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
46815 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
30881 $
Цена в валюте аукциона 152500 PLN
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Naumann - September 1, 2013
Продавец Naumann
Дата 1 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1652 AT на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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