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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1652 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1652 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1652 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22,5 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
18294 $
Цена в валюте аукциона 51000 PLN
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1652 AT "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1652 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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