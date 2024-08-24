Орт (18 грошей) 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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