Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
3213 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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