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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
3213 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
3853 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1652 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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