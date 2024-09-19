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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1652 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1652 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
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  • Numimarket (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1652 GR "Гданьск" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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