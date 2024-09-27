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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
5859 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
9126 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность G
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1652 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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