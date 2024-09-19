Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,4 гр
- Диаметр 12 - 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двойной денарий
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 3000 PLN. Торги состоялись 12 марта 2021.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
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Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
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Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
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