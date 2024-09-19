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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двойной денарий 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двойной денарий 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,4 гр
  • Диаметр 12 - 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 3000 PLN. Торги состоялись 12 марта 2021.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Двойной денарий 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1652 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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