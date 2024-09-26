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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Двойной денарий Яна II Казимира - Польша

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Двойной денарий 1652

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 R5 0 28
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