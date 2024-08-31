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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 1 грош 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 1 грош 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 18,5 - 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 1 грош
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 415 PLN
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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