Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1 гр
- Диаметр 18,5 - 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 1 грош
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
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