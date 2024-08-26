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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1652 года MW "Тип 1651-1659" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1652 года MW "Тип 1651-1659" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1652 года MW "Тип 1651-1659" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1652 года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

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Польша 2 дуката 1652 MW на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 дуката 1652 MW на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
35229 $
Цена в валюте аукциона 130000 PLN
Польша 2 дуката 1652 MW на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
26734 $
Цена в валюте аукциона 600000 CZK
Польша 2 дуката 1652 MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1652 MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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