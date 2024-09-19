Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (3)
- WCN (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
5305 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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