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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1652 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
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  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
5305 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3006 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1652 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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