Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Трояк (3 гроша) Яна II Казимира - Польша
Трояк (3 гроша) 1661-1665
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1661 AT R8 0 01662 AT R1, R2 0 631665 AT R8 0 0
Трояк (3 гроша) 1662
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1662 AT R4, R6 0 11
Трояк (3 гроша) 1652Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 R7 0 10
Трояк (3 гроша) 1664-1665Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1664 R3, R5 0 191665 R2, R3 0 23
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