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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Трояк (3 гроша) Яна II Казимира - Польша

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Трояк (3 гроша) 1661-1665

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1661 AT R8 0 01662 AT R1, R2 0 631665 AT R8 0 0
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Трояк (3 гроша) 1662

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1662 AT R4, R6 0 11
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Трояк (3 гроша) 1652

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 R7 0 10
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Трояк (3 гроша) 1664-1665

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1664 R3, R5 0 191665 R2, R3 0 23
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