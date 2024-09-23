Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1662 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,68 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (5)
- Numimarket (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- WCN (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1242 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1662 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск