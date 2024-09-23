Трояк (3 гроша) 1662 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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