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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1662 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1662 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1662 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,68 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1242 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе GGN - May 13, 2006
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1662 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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