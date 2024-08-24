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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1662 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1662 AT
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 дуката 1662 NG
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1662 HDL Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1662 DL Гданьск
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Дукат 1662 AT Портрет в короне
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1662 AT
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1662 NH Эльблонг
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1662 DL Гданьск
Средняя цена 650 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1662 HDL Торунь
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 173
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 NG Портрет с обводкой
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 TT Портрет с обводкой
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT Портрет с обводкой
Средняя цена 110 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 40 $
Продажи
0 207
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 GBA Портрет с обводкой
Средняя цена 110 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 BGA Портрет с обводкой
Средняя цена 830 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 NG Портрет без обводки
Средняя цена 100 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 TT Портрет без обводки
Средняя цена 50 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1662 AT Портрет без обводки
Средняя цена 130 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1662 AT
Средняя цена 610 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1662 AT
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полторак 1662 Надпись "60" Дата с краю
Средняя цена 100 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Полторак 1662 Надпись "60"
Средняя цена 70 $
Продажи
0 117

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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